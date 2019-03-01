Неизвестный ранил ножом двух граждан Ирана в столичном районе Сокольники

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Неизвестный нанес ножевые ранения двум гражданам Ирана, инцидент произошел в столичном районе Сокольники. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в гостинице, расположенной на перекрестке улиц Сокольнический вал и Проектируемый проезд №570. Иранцы проживают там около месяца. Сегодня у них возник конфликт с неизвестным, который нанес им ножевые ранения в область груди", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка московской полиции ТАСС подтвердили факт инцидента, однако подробностей не привели. "Нам известно о том, что по адресу Сокольнический Вал, дом 1/2, стр. 1 произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес травмы двум иностранным гражданам", - сказали в полиции.

Там добавили, что после этого начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.