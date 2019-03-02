Госпитализированный после падения глыбы льда ребенок в Екатеринбурге отпущен домой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Врачи в Екатеринбурге отпустили домой ребенка, который в пятницу был доставлен в больницу после падения на него глыбы льда с жилого дома, его жизни ничего не угрожает. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по Свердловской области.

Ранее со ссылкой на прокуратуру региона сообщалось, что, по предварительной информации, девятилетний мальчик возвращался домой с тренировки по карате. Когда он проходил возле пятиэтажного дома, на него упала глыба льда. В результате ребенок потерял сознание, он был доставлен с травмами в детскую городскую больницу.

"Согласно полученным данным, после обследования врачами подросток отпущен домой для амбулаторного лечения, его жизни ничто не угрожает. В настоящее время в ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Степень тяжести вреда и полученных ребенком травм будут установлены в ходе медицинского освидетельствования, добавили в управлении. "Также выясняется, с какой именно части дома произошло падение наледи на ребенка", - отметили в ведомстве.