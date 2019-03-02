Два ПВР организованы для жителей дагестанского села, чьи дома повреждены огнем

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Два пункта временного размещения (ПВР) организованы для жителей села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, где накануне произошел пожар. Об этом ТАСС в субботу рассказал глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

Ранее сообщалось, что 64 четыре человека жили в 17 домах, которые повреждены пожаром. Отмечалось, что 11 домов сгорели полностью, остальные - частично.

"Два пункта временного размещения. В школе в самом селе и в районе в интернате. <...> Есть все: где переночевать, питание, одежда, обувь. Но их родственники всех поселили у себя", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, о том, что открыт один пункт временного размещения в Тисси-Ахитли.

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что в результате пожара, который начался около 21:00 мск пятницы, сгорели 17 домов и 14 хозяйственных строений. Пожарные и местные жители смогли спасти 73 домовладения. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, рассматривается попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено.

Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, находится на высоте около 3 тыс. м. В селе живут около 300 человек.