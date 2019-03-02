Более 20 грузовых вагонов с железорудным концентратом сошли с рельсов в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 2 марта. /ТАСС/. Сход с рельсов 23 вагонов с железорудным концентратом произошел в ночь на субботу в Кемеровской области. В результате происшествия люди не пострадали, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского филиала РЖД.

"В 23:40 (мск) 1 марта на перегоне Красулино - Блокпост 51 км Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, по оперативной информации, произошел сход 23 грузовых вагонов с железорудным концентратом. В результате инцидента никто не пострадал. На данном участке движение пассажирских и пригородных поездов не осуществляется", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работает комиссия под председательством начальника железной дороги, причины и обстоятельства выясняются.