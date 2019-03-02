В Приморье подросток врезался на машине в дерево и погиб

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Подросток погиб, еще четыре человека госпитализированы в результате ДТП в Чугуевском районе Приморья. 16-летний юноша без спроса взял автомобиль отца и врезался на нем в дерево, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"Установлено: за рулем автомобиля Mazda находился 16-летний подросток. Водитель двигался со стороны села Булыга - Фадеево в направлении села Соколовка. Не справившись с управлением, несовершеннолетний совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево. В результате удара водитель погиб на месте ДТП, четверо пассажиров госпитализированы", - говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что подросток не проходил обучение на право управления машиной и взял отцовский автомобиль без разрешения. Авария произошла в темное время суток. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда экспертиз.