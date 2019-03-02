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В Новой Москве столкнулись пассажирский автобус и легковая машина

Пострадали двое

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной в поселке Курилово в Новой Москве, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Автоавария пороизошла на Варшавском шоссе в поселке Курилово. Столкнулись пассажирский автобус и легковая машина. Пострадали два человека. Для оказания помощи раненым на место происшествия вылетал вертолет санитарной авиации", - сказали в Госавтоинспекции.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, автобус перевозил рабочих-вахтовиков из Украины. "Сейчас жизнь пострадавших вне опасности. Движение в районе ДТП пока осложнено", - добавил он.

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