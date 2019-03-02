Против Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело об оскорблении полицейских

Фамилию задержанного в МВД не называют, однако источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что речь идет о бойце Емельяненко.

"В отношении правонарушителя собран материал по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей") и направлен по подследственности для принятия процессуального решения", - сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому края, отвечая на вопрос о том, действительно ли задержан Емельяненко.

КИСЛОВОДСК, 2 марта. /ТАСС/. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении полицейских решается в отношении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, задержанного 1 марта в Кисловодске за езду в пьяном виде.

Статья 319 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года. Также в отношении задержанного составлены административные материалы по ст. 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги"), ст. 12.26 ("Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ.

В пресс-службе отметили, что 1 марта в отдел МВД России по городу Кисловодску поступило сообщение о том, что неизвестный водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность и местонахождение гражданина, совершившего аварию, водитель, судя по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы на машину, которой управлял, мужчина ответил категорическим отказом, начал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться.

Автомобиль нарушителя был блокирован, сам он был задержан с применением наручников. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, его доставили в отдел МВД России по городу Кисловодску. Автомобиль нарушителя находится на штрафстоянке, сообщили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Емельяненко был задержан в Кисловодске в пятницу после ДТП. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения.

В организации RCC Boxing Promotions (RCC) ТАСС сообщили, что пока не собираются отменять поединок Александра Емельяненко, несмотря на его задержание. Бой запланирован на 4 мая в Челябинске. По информации ТАСС, соперником россиянина должен стать бразилец Вагнер Калдейрао Прадо.