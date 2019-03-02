{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Башкирии

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы

УФА, 2 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в Туймазинском районе Башкирии в результате столкновения на трассе двух автомобилей. Об этом в субботу говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ГИБДД по региону.

"В Туймазинском районе в результате ДТП погибли три человека. По предварительной информации, на 10-м км автодороги Туймазы - Серафимовка столкнулись Hyundai Accent, следовавший со стороны города Туймазы, и встречная LADA Priora", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что на месте аварии погибли три человека: мужчина, которой был за рулем отечественного автомобиля, а также мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле Hyundai.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы, выясняются все подробности, добавили в ведомстве.

Теги
РоссияБашкортостан
AP: более 50 человек пропали без вести после взрыва трубопровода в Нигерии
В результате происшествия произошел разлив нефти в штате Байельса
Читать полностью