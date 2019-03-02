Троих сотрудников внутренних дел в Ингушетии задержали при получении взятки

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Служебная проверка начата руководством МВД по Ингушетии в отношении троих сотрудников внутренних дел, которые задержаны при получении взятки. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Ингушетии.

"Руководством МВД по Республике Ингушетия назначено проведение служебной проверки, по окончании которой трое мужчин будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении их непосредственного руководителя будут приняты строгие дисциплинарные меры", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу в Telegram-канале Mash появилась информация, что в Ингушетии сотрудники республиканского отдела наркоконтроля задержаны при получении взятки в размере 150 тысяч рублей.

По данным пресс-службы МВД, следственным управлением СК по Республике Ингушетия было возбуждено уголовное дело, следственные органы планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения по стражу.