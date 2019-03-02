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Полиция Москвы проверяет информацию об избиении детей охранником магазина

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина избил несовершеннолетних ремнем

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку после сообщений о том, что сотрудник супермаркета избил детей ремнем в магазине на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по заявлению родителей несовершеннолетних в связи с противоправными действиями сотрудников одного из магазинов в районе Восточное Измайлово в отношении детей. Все участники инцидента установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в субботу на 15-й Парковой улице, 27, в магазине "Пятерочка" сотрудник этого магазина избил ремнем несовершеннолетних. После этого родители пострадавших детей обратились в полицию.

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