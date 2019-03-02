Двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Тулой

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Двое детей получили травмы в результате столкновения школьного автобуса и легковой машины в Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"Автоавария произошла на дороге Лопатково - Ефремов в Тульской области. Toyota Sequoia врезалась в школьный автобус ГАЗ-322121, который ехал в попутном направлении. Он принадлежит средней образовательной школе им. Кудрявцева, внутри него ехали двое взрослых и восемь детей. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних", - сказали в Госавтоинспекции.

По факту случившегося начата проверка, выясняются обстоятельства ДТП.