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Двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Тулой

Всего в автобусе находились двое взрослых и восемь детей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Двое детей получили травмы в результате столкновения школьного автобуса и легковой машины в Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"Автоавария произошла на дороге Лопатково - Ефремов в Тульской области. Toyota Sequoia врезалась в школьный автобус ГАЗ-322121, который ехал в попутном направлении. Он принадлежит средней образовательной школе им. Кудрявцева, внутри него ехали двое взрослых и восемь детей. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних", - сказали в Госавтоинспекции.

По факту случившегося начата проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

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