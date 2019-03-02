В Саратове на пенсионера упала глыба льда

САРАТОВ, 2 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на пенсионера в центре Саратова в субботу, пострадавший находится в реанимации, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По факту получения 77-летним мужчиной тяжких телесных повреждений в результате падения ледяной глыбы возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, в субботу утром пенсионер шел по Московской улице в центре города. С крыши двухэтажного административного здания на него упала ледяная глыба. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации пострадавшего в реанимационное отделение.

"В настоящее время опрашиваются работники близлежащих организаций и очевидцы трагедии, а также сотрудники управляющей компании, обслуживающей данное здание, изъята необходимая документация", - уточняет пресс-служба.

Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.