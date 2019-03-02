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СК проверит обстоятельства избиения детей ремнем в московском магазине

Ранее родители двух подростков обратились в полицию

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проверкой обстоятельств избиения детей сотрудником супермаркета на востоке Москвы занялись сотрудники Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка информации, распространенной в СМИ, о том, что охранник продуктового магазина, расположенного на востоке Москвы, избил ремнем двух подростков. По имеющимся данным, дети были избиты ремнем за попытку взять бесплатную рекламную продукцию для макулатуры", - сказала Иванова.

По ее словам, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что охранник магазина "Пятерочка", которая расположена на 15-й Парковой улице, избил детей ремнем. После этого родители несовершеннолетних подростков обратились в полицию.

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