Экстренные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва в комплексе "Москва-Сити"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб поверяют информацию об угрозе взрыва на территории торгово-развлекательного и делового комплекса "Москва-Сити", расположенного на Краснопресненской набережной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в "Москва-Сити". Сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи, выехали на территорию комплекса для проверки данной информации", - сообщил собеседник агентства.

В последние недели неизвестные направили множество писем по электронной почте с угрозами взрывов в ряд московских торговых центров, образовательных учреждений, судов и прочих организаций. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку этих сообщений, все они оказались ложными.