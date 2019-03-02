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Экстренные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва в комплексе "Москва-Сити"

По словам источника в правоохранительных органах, сообщение поступило от неизвестного

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб поверяют информацию об угрозе взрыва на территории торгово-развлекательного и делового комплекса "Москва-Сити", расположенного на Краснопресненской набережной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в "Москва-Сити". Сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи, выехали на территорию комплекса для проверки данной информации", - сообщил собеседник агентства.

В последние недели неизвестные направили множество писем по электронной почте с угрозами взрывов в ряд московских торговых центров, образовательных учреждений, судов и прочих организаций. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку этих сообщений, все они оказались ложными.

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