В Улан-Удэ ликвидировали пожар в кафе

УЛАН-УДЭ, 2 марта. /ТАСС/. Крупный пожар в кафе в Железнодорожном районе Улан-Удэ потушен, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в субботу в региональном ГУ МЧС.

"Пожар в двухэтажном кафе на проспекте Автомобилистов потушен, по оперативным данным, площадь пожара составила 150 кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В 18:52 по местному времени (13:52 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании кафе на проспекте Автомобилистов. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты, пожару был присвоен 2 ранг сложности, в тушении огня были задействованы 26 человек и 10 единиц техники. По данным республиканского ГУ МЧС, благодаря действиям пожарных удалось избежать распространения огня с горящего кафе на соседние здания.