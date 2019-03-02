В Греции задержали россиянина по запросу Украины

АФИНЫ, 2 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Российский гражданин, специалист в сфере энергетики, экономист Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины, отправлен в тюрьму и ему грозит опасность в случае выдачи на Украину. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в субботу адвокат Яннис Рахиотис.

По его словам, "Калинина задержали в четверг в афинском аэропорту, в пятницу состоялось слушание по факту задержания, и россиянина отправили в тюрьму Коридаллос до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию". По словам адвоката, это политическое дело, направленное против России.

Как сообщил Рахиотис, Калинин внесен в списки скандального сайта "Миротворец". "Россиянину грозит смертельная опасность, если его выдадут на Украину", - сказал адвокат, подтвердив, что проинформировал об инциденте российское посольство в Афинах.

Посольство РФ в Греции оказывает необходимую консульскую помощь россиянину Евгению Калинину, арестованному в минувший четверг в афинском международном аэропорту. Это подтвердил в субботу корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов.

"Посольство РФ в Греции подтверждает, что 28 февраля греческими властями был арестован гражданин России Калинин Евгений Вячеславович. В качестве меры пресечения ему было определено содержание под стражей. С самого начала посольство РФ в Греции оказывает задержанному необходимую консульскую помощь", - сказал пресс-атташе.

Гаврилов также сообщил, что заведующий консульским отделом посольства РФ встречался и беседовал с Калининым.

Пресс-атташе подтвердил, что российский гражданин задержан по запросу украинских властей. "Да, это я могу подтвердить", - сказал он, добавив, что других подробностей по делу привести пока не может.

В новость были внесены изменения (21:58 мск) - добавлен комментарий пресс-атташе посольства