Два человека пострадали в ДТП на Люблинской улице в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате автоаварии, произошедшей в субботу на Люблинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"На Люблинской улице у дома № 115 столкнулись два автомобиля, после чего один из них от удара отбросило на автобусную остановку. Людей на ней в этот момент не было. После столкновения с остановкой машина перевернулась. Пострадали два человека, которые в ней находились", - сказали в Госавтоинспекции.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что на Люблинской улице в Москве столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека. По словам собеседника агентства, одна из участвовавших в ДТП машин - марки BMW.

В новость были внесены изменени (22:48 мск) - меняется количество пострадавших в заголовке, добавлен комментарий ГИБДД