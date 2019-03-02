Самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково при посадке, полиция проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"Сотрудники полиции проводят проверку по факту выката за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково самолета сообщением Ташкент - Санкт-Петербург из-за погодных условий", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы", инцидент произошел с рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways номер HY-631, который приземлился в 21:59 мск.

"При рулении после посадки [воздушное судно] выкатилось за пределы ВПП. Службы аэропорта Пулково незамедлительно прибыли на место. Пассажиры были оперативно сняты с борта самолета и на автобусах доставлены в терминал. Воздушное судно будет отбуксировано на место стоянки", - сказали в пресс-службе компании, отметив, что Пулково работает в штатном режиме после инцидента, взлет и посадка осуществляются со второй ВПП.

Ранее также сообщалось, что в субботу вечером в Пулково не смог приземлиться самолет из Москвы. Борт был вынужден уйти на запасной аэродром обратно в столицу. В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что в аэропорту чистят взлетно-посадочные полосы. Он работает в штатном режиме. Решение не сажать судно в Петербурге принял экипаж.

В новость были внесены изменения (23:08 мск) - добавлен комментарий пресс-службы компании