Прокуратура и СК начали проверки из-за выката за ВПП самолета в аэропорту Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Транспортная прокуратура и следствие начали проверки из-за выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе прокуратуры, на борту лайнера находился 241 пассажир.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку. <...> На борту воздушного судна находился 241 пассажир, в настоящее время их высадка завершена", - говорится в сообщении.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК отметили, что по факту случившегося также проводится проверка.

Инцидент с лайнером авиакомпании Uzbekistan Airways произошел в аэропорту Петербурга в субботу вечером. В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу ТАСС ранее сообщали, что инцидент произошел из-за погодных условий, по факту случившегося транспортной полицией также проводится проверка. В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе управляющей аэропортом Петербурга компании "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС сообщали, что Пулково работает в штатном режиме после инцидента, взлет и посадка осуществляются со второй ВПП.