Ресторан сгорел во Владивостоке, пострадал один человек

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Пожар площадью 400 кв. м произошел в воскресенье утром в здании ресторана во Владивостоке, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Приморскому краю.

"3 марта в 09:11 (02:11 мск) в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Никифорова. <...> В 10:08 (03:08 мск) пожар был локализован, в 10:09 (03:09 мск) - ликвидировано открытое горение. В результате происшествия пострадал один человек, который незамедлительно был передан врачам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, горело здание, где расположен ресторан "Небесный замок".