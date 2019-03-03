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В Саратове умер пенсионер, госпитализированный после падения ледяной глыбы с крыши

Возбуждено уголовное дело

САРАТОВ, 3 марта. /ТАСС/. Пожилой мужчина скончался в больнице после того, как на одной из центральных улиц Саратова ему на голову с крыши дома упала глыба льда, рассказали ТАСС в воскресенье в региональном минздраве.

В субботу следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") после того, как 77-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения в результате падения ледяной глыбы. По версии следствия, инцидент произошел, когда пенсионер шел по Московской улице в центре города. Ледяная глыба упала на него с крыши двухэтажного административного здания.

"Мужчина был доставлен в состоянии комы, был собран консилиум, проведена операция, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства ЧП: опрашиваются работники близлежащих организаций и очевидцы трагедии, а также сотрудники управляющей компании, обслуживающей данное здание, изъята необходимая документация. Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.

За последнее время в Саратовской области произошло несколько происшествий и инцидентов, связанных с падением льда и снега с крыш домов. Так, 26 февраля женщина погибла в результате схода наледи с крыши жилого дома, 18 февраля от упавшей с крыши глыбы снега травмы получили две женщины, а в Энгельсе Саратовской области 14 февраля глыба льда упала на 77-летнего мужчину, он скончался.

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