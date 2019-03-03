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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

Один человек пострадал

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулись четыре автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Кутузовском проспекте, в районе 72-го дома, произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительной информации, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают причины аварии.

Ранее сообщалось, что утром 3 марта в районе 60-го км МКАД из-за гололедицы произошла серия ДТП с участием около 40 автомобилей.

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