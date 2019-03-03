Замначальника УМВД Бердска задержан по подозрению в продаже вещдоков

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали заместителя начальника УМВД, главу следственного отдела полиции города Бердска Новосибирской области Алексея Зорина по делу о хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения - по версии следствия, он похищал и продавал вещественные доказательства, сообщил ТАСС в воскресенье источник в органах власти.

"Зорин задержан по делу о хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения. Насколько мне известно, его подозревают в продаже вещественных доказательств", - сказал источник.

Дело Зорина - уже не первое, возбужденное в отношении руководителей УМВД Бердска. Ранее сообщалось, что в 2018 году в отношении 54-летнего начальника отдела МВД России по городу Бердску Сергея Проценко и его дочери возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".