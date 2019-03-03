Второго пострадавшего при сходе лавины в КЧР горнолыжника отправили на лечение в Москву

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Второго лыжника, пострадавшего при сходе лавины в горах Архызского ущелья Карачаево-Черкесии отправили спецбортом на лечение в Москву. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Казим Шаманов в воскресенье.

Инцидент произошел днем 28 февраля. В результате один человек погиб, пятеро были направлены в Зеленчукскую центральную районную больницу, госпитализация понадобилась двоим. Первого марта один из пострадавших был доставлен спецбортом в Москву на лечение. Второй пострадавший находился в реанимации районной больницы.

"Второго лыжника, пострадавшего при сходе лавины, сегодня утром мы отправили спецбортом в Москву. Это была не наша инициатива, а страховой компании, в которой он застрахован. Они с нами связались и решили забрать его в Москву", - сказал министр.

Шамаханов добавил, что состояние пострадавшего врачи оценивали как средней тяжести, фиксировалась положительная динамика в его лечении, он шел на поправку.

По предварительным данным, фрирайдеры занимались внетрассовым катанием. Как сообщал ранее глава республики Рашид Темрезов, речь идет о группе любителей хелиски (вид горнолыжного спорта), которые приземлились на склон горы на вертолете. Они не регистрировались в МЧС и не сообщали о своем маршруте. Следственными органами СК РФ по КЧР проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.