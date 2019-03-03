На юге Москвы загорелось судно

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Судно загорелось в Южном административном округе Москвы, к месту происшествия выехали 25 пожарных расчетов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорелось судно на юге Москвы. К месту следуют 25 пожарных расчетов и многоцелевой пожарно-спасательный корабль МЧС "Полковник Чернышев", - сказал собеседник агентства, добавив, что площадь возгорания составляет около 200 кв. м.

"Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на соседние корабли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ЧП произошло на территории Московского судостроительного завода, расположенного по адресу: ул. Речников, 7. "Пожару присвоен номер категории сложности 1-бис", - отметил источник агентства.