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На юге Москвы загорелось судно

Источник в экстренных службах сообщил, что к нему выехали 25 пожарных расчетов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Судно загорелось в Южном административном округе Москвы, к месту происшествия выехали 25 пожарных расчетов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорелось судно на юге Москвы. К месту следуют 25 пожарных расчетов и многоцелевой пожарно-спасательный корабль МЧС "Полковник Чернышев", - сказал собеседник агентства, добавив, что площадь возгорания составляет около 200 кв. м. 

"Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на соседние корабли", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, ЧП произошло на территории Московского судостроительного завода, расположенного по адресу: ул. Речников, 7. "Пожару присвоен номер категории сложности 1-бис", - отметил источник агентства.

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