В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Пожар в жилом доме на Ленской улице на юго-востоке Санкт-Петербурга, во время которого трое мужчин погибли, выпрыгнув из окна, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В четырехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома, в комнате площадью 18 кв. м горела обстановка по всей площади. В 11:16 открытое горение ликвидировано".

Сообщение о пожаре поступило в воскресение, в 10:56 мск. В ликвидации пожара участвовали семь единиц техники и 31 человек личного состава МЧС.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели троих мужчин.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказали в пресс-службе.

Проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, сотрудников МЧС и полиции. Назначаются экспертизы.