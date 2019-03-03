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В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

По данным ГИБДД, микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем

ТАСС, 3 марта. Восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в ГИБДД России.

"По предварительной информации, в 12:50 мск на 15 км автодороги Калязин - Кашин водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Mercedes-Benz. В результате ДТП оба водителя, пассажир легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все причины ДТП.

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