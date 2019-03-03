Два человека погибли в ДТП в Пензенской области

ПЕНЗА, 3 марта. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись днем на автодороге в Пензенской области. В результате ДТП два человека погибли, еще трое были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 13:00 мск на 15-м километре автодороги Тамбов - Пенза.

"Произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Nissan Qashqai, ВАЗ-2115 и Nissan Primera. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115 от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

Водитель Nissan Qashqai и двое его пассажиров были госпитализированы.

В связи с ДТП проводится проверка.