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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тверью увеличилось до 11

По данным пресс-службы управления МВД по региону, трое находятся в реанимации

ТАСС, 3 марта. Число пострадавших при столкновении в воскресенье легкового автомобиля с микроавтобусом в Тверской области увеличилось до 11 человек. Следователями организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Как сообщалось, в 12:50 мск на 15-м км автодороги Калязин - Кашин водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes. 

"По предварительной информации, [в аварии] пострадали 11 человек. Все пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ "Кашинскую ЦРБ". Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по междугородней перевозке, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону, трое из пострадавших на данный момент находятся в реанимации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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