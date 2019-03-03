Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тверью увеличилось до 11

ТАСС, 3 марта. Число пострадавших при столкновении в воскресенье легкового автомобиля с микроавтобусом в Тверской области увеличилось до 11 человек. Следователями организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Как сообщалось, в 12:50 мск на 15-м км автодороги Калязин - Кашин водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes.

"По предварительной информации, [в аварии] пострадали 11 человек. Все пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ "Кашинскую ЦРБ". Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по междугородней перевозке, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону, трое из пострадавших на данный момент находятся в реанимации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.