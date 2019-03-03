В Хельсинки мужчина с ножом ранил трех человек

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на трех человек в столице Финляндии в воскресенье. Об этом сообщило в Twitter полицейское управление Хельсинки.

"По предварительным данным, мужчина ранил ножом двух взрослых и одного ребенка на улице Сантавуорентие. На месте находились еще двое детей. Пострадавшие доставлены в больницу. Полиция разбирается в ситуации", - говорится в сообщении.

Больше никто в ходе инцидента не пострадал, указали в ведомстве.

Личность нападавшего известна полиции, добавили там. Задержать мужчину пока не удалось, в настоящее время его разыскивают.