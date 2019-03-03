Защита Браудера заявила, что ему не предъявляли обвинение в убийстве Перепиличного

МОСКВА, 3 марта /ТАСС/. Адвокат основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, неоднократно заочно осужденного в РФ, Александр Антипов утверждает, что обвинение в убийстве российского предпринимателя Александра Перепиличного не предъявлялось его подзащитному. Об этом Антипов сообщил в субботу ТАСС.

"Уголовное дело было в отношении моего подзащитного возбуждено в конце декабря 2018 года, а обвинение Браудеру пока не предъявлялось. Постановление о возбуждении [дела] в отношении Браудера является совершенно абсурдным", - сказал защитник, назвав решение СК РФ политически мотивированным и отметив, что оно "обжаловано в суде".

По версии следствия, по словам адвоката, Перепиличный был отравлен чаем, а организовал это убийство сам Браудер с целью скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд рублей.

Браудер в субботу написал на своей странице в Twitter, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинение в убийстве бизнесмена Александра Перепиличного в Суррее в 2012 году. Как сообщалось, в интервью газете The Daily Telegraph Браудер назвал выдвинутые против него обвинения в убийстве абсурдными.