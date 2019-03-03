В Челябинской области автобус с детьми застрял на трассе, уходя от столкновения

ТАСС, 3 марта. Автобус с детьми застрял на челябинской трассе после ухода от столкновения, съехав на обочину. Дети отправлены в пункт назначения на резервном автобусе, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Сегодня около 19:00 часов (17:00 мск) на 1742-м км автодороги М5 "Урал" на территории Златоустовского городского округа водитель автобуса, перевозившего группу детей, возвращавшихся со спортивных соревнований из города Сатки в Челябинск, совершил выезд за пределы правой обочины, где транспортное средство застряло в снежном сугробе. В результате съезда никто не пострадал. В настоящее время на место происшествия прибыл подменный автобус, в который пересажены все пассажиры, экипаж областного полка ДПС осуществляет сопровождение группы детей до места назначения в Челябинск", - сказали в пресс- службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, автобус съехал на обочину, чтобы избежать столкновения.

"Уходя от столкновения, автобус съехал на обочину, где забуксовал в снегу. В автобусе ехали 47 детей и четверо взрослых, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора региона журналистам сообщили, что ситуация находится под полным контролем властей, ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" и представителей МЧС.

"Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает, у родителей и близких нет повода для лишнего беспокойства. Приняты все меры для того, чтобы дети как можно скорее добрались до своих домов", - говорится в сообщении.