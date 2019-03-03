{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших в ДТП под Красноярском выросло до семи

Ранее сообщалось о четырех госпитализированных

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Семь человек доставлены в медицинские учреждения после ДТП в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

Ранее районная Единая дежурно-диспетчерская служба района сообщала о четырех пострадавших.

"Семь человек доставлены в больницы. Сейчас их обследуют, после чего будет решен вопрос о госпитализации", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что среди пострадавших пятилетняя девочка.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, на место ДТП выезжали пять бригад скорой помощи.

В ДТП столкнулись легковые автомобили Toyota и Mazda. Авария произошла в районе поселка Старцево. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи полиции.

Теги
РоссияКрасноярский край
Пожар в здании на Родионовской улице в Москве локализовали
По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС, информация о пострадавших не поступала
Читать полностью