Умер полицейский, получивший ранение при перестрелке под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудник полиции, который получил тяжелое ранение при перестрелке в селе Бахтемир в Астраханской области, умер в больнице. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

24 февраля неизвестный открыл стрельбу по полицейским в селе Бахтемир, по предварительным данным, из ружья. Ответным огнем преступник был ликвидирован, применение оружия признано правомерным. В ходе перестрелки тяжелые ранения получил оперативный сотрудник, который после этого несколько дней находился в коме. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"Полицейский, к сожалению, скончался. Это произошло несколько часов назад", - сказали в пресс-службе, уточнив, что погибший был капитаном полиции.

Ранее сообщалось, что личность злоумышленника, который открыл стрельбу по полицейским и был ликвидирован, установлена. Им оказался местный житель 1977 года рождения.

По информации следственного управления СК РФ по региону, при обыске в доме у него была обнаружена комнатная лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений. Все изъятое направлено на экспертизу. Мотивы произошедшего выясняются.