В Норвегии завершилась операция по спасению фрегата, затонувшего после ЧП с танкером

ТАСС, 4 марта. Операция по спасению норвежского фрегата KNM Helge Ingstad, столкнувшегося в начале ноября с нефтеналивным танкером в 50 км к северо-западу от Бергена, завершилась в воскресенье. Об этом сообщила газета Bergens Tidende.

По информации издания, в 22:30 по местному времени (00:30 мск) судно доставлено на базу норвежских ВМС Хоконсверн. Операция по его перевозке туда от места, где он ранее затонул, заняла порядка четырех часов.

Вечером в субботу фрегат весом пять тыс. тонн подняли из воды с помощью кранов и погружной баржи-плавдока.

8 ноября фрегат KNM Helge Ingstad возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 и столкнулся с танкером TS Sola, когда последний выходил из терминала Стюре в районе Хордаланна. Фрегат потерял способность к управлению и был отбуксирован ближе к берегу. Он сильно накренился на правый борт, набрал много воды и практически затонул.