В Алабаме из-за торнадо погибли не менее 14 человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Власти американского штата Алабама считают, что в нем из-за торнадо в воскресенье погибли не менее 14 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала CNN шериф округа Ли Джей Джонс.

"У нас есть подтвержденная информация о гибели 14 человек", - сказал он. По его словам, в числе жертв несовершеннолетние. "Несколько человек пострадали, точное число не установлено", - добавил Джонс.

Как сообщал ранее местный филиал телеканала NBC, в округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия.

Около 10 тыс. потребителей остались без электроснабжения.