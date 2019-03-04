Прокуратура в ЕАО проверяет сообщения о нарушениях в предоставление ритуальных услуг

ТАСС, 4 марта. Прокуратура в Еврейской АО проводит проверку сообщений о нарушениях в предоставление ритуальных услуг в регионе. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в областной прокуратуре.

"Идет проверка моргов в Биробиджане, в других населенных пунктах по всей области из-за сообщений о том, что жителям приходится самим отвозить тела умерших. Кроме того, будут проверены администрации населенных пунктов, медучреждения на предмет организации этой работы, на предмет перевозки тел неспециализированным транспортом, как это положено по закону", - сказали в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что проверку прокуроры начали после выхода материалов в местных СМИ о нарушениях прав граждан на предоставление ритуальных услуг. В частности сообщалось, что в Ленинском районе области медработники и полицейские отказывают людям в транспортировке тел умерших, в связи с чем родственникам приходиться использовать в этих целях личные автомобили.

В прокуратуре сообщили, что сотрудники уже выезжали в Ленинскую центральную районную больницу для проверки, где факты, о которых сообщалось в СМИ, подтвердились. Так же есть информация, что в Биробиджане тела умерших перевозят на машине скорой помощи, что также является нарушением.