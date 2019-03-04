AP: число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

ТАСС, 4 марта. Число погибших из-за торнадо в американском штате Алабама увеличилось до 22. Об этом сообщил в воскресенье агентству Associated Press (AP) шериф округа Ли Джей Джонс.

По его данным, власти считают, что число жертв может увеличиться. Спасательные службы приостановили поиски из-за наступления ночи в этой части США и опасных погодных условий. Поисковая операция будет возобновлена с рассветом.

Ранее Джонс информировал о 14 погибших. Генконсульство РФ в Хьюстоне проверяет, имеются ли россияне среди пострадавших.

Как сообщал местный филиал телеканала NBC, в округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия.

Около 10 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

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