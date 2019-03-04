Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве завода по розливу байкальской воды, который возводит компания "Аквасиб" в поселке Култук в Иркутской области. Стройка затрагивает место, где останавливаются редкие птицы, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

"При утверждении положительного заключения экологической экспертизы не были учтены особенности территории, которая является ценной в плане орнитологических исследований. Там останавливаются краснокнижные птицы", - сказала Рягузова, отметив, что сейчас готовятся документы для принятия мер прокурорского реагирования.

Иркутский орнитолог Виталий Рябцев, который в воскресенье посетил место строительства завода, рассказал ТАСС, что корпуса возводятся на пустыре, а коммуникации затрагивают болото, где и останавливаются редкие птицы. "Из краснокнижных птиц здесь бывают лебедь-крикун, разнообразные виды уток, черный аист, серый журавль. В прошлые годы здесь видели уникального черного журавля, фламинго, индийского гуся. Вообще наблюдения здесь ведутся с середины 19 века, поэтому территорию можно считать одной из наиболее изученных в орнитологическом отношении", - сказал ученый.

ООО "Аквасиб", согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрировано в 2012 году в Иркутске. Основным владельцем компании является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.

Комментарием "Аквасиба" ТАСС пока не располагает.