В Москве возбудили 10 новых уголовных дел по фактам самостроя

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 новых уголовных дел по фактам самостроя в столице. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"По поступившей из правительства Москвы информации о фактах незаконного и нецелевого использования земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, столичными прокурорами проверено более 10 объектов, находящихся в различных округах города. По результатам выявлены грубые нарушения закона о градостроительной политике и землепользовании, установлены факты возведения самовольных построек", - сказала представитель столичной прокуратуры.

По результатам инициированных прокурорами проверок возбуждено 10 уголовных дел по фактам самоуправных действий, причинивших существенный вред городу, при строительстве объектов и конструктивных изменений уже существующих строений в различных округах столицы.

Так, в Пресненском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") по факту самовольной постройки хостела. На севере Москвы коммерческая организация незаконно возвела на земельном участке площадью свыше 1000 кв. метров капитальное одноэтажное здание - торговый павильон. Кроме того, по материалам прокурорской проверки инициировано возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием").

"Установлено, что должностные лица столичной коммерческой организации, путем злоупотребления доверием департамента городского имущества Москвы, самовольно возвели на земельном участке в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы капитальное нежилое двухэтажное здание общей площадью более 1000 кв. метров. При этом указанный участок находится в собственности Москвы, представлялся в аренду для строительства и эксплуатации некапитального торгового павильона", - сообщили в прокуратуре. Капитальное здание руководство компании сдавало в аренду и эксплуатировало по заниженной стоимости, чем причинило ущерб владельцу имущества - Москве - на сумму свыше 6 млн рублей.

"Общая площадь незаконной застройки по возбужденным уголовным делам превышает 4 тыс. кв. метров, ущерб, причиненный Москве, исчисляется миллионами рублей, а незаконное, в отсутствие разрешительной документации, строительство подвергает опасности лиц, находящихся в таких помещениях", - отметила Людмила Нефедова.

Административные нарушения

Кроме того, в отношении ряда компаний прокуроры использовали меры административного воздействия. Так прокуратурой Юго-Западного административного округа вскрыт факт эксплуатации коммерческой организацией объекта капитального строительства, имеющего признаки незаконного переустройства в виде изменения площади и надстройки дополнительных этажей, в отсутствии разрешения на реконструкцию и ввода в эксплуатацию. В этой связи инициирована процедура привлечения юридического лица и его руководителя к административной ответственности по ст. 9.5 КоАП РФ ("Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию").

"Аналогичные меры реагирования приняты прокурорами и в отношении других юридических лиц, самовольно занявших для осуществления коммерческой деятельности земельные участки, находящиеся в собственности города. В каждом случае руководству организаций внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства", - заключила Нефедова.