Пожар на втором горевшем в Черном море танкере прекратился

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Пожар на танкере "Маэстро" в Черном море, длившийся около полутора месяцев, в настоящий момент прекратился, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Турецкие танкеры "Маэстро" и "Канди" загорелись в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России 21 января. Ранее сообщалось, что пожар на танкере "Канди" прекратился 28 февраля.

"Последний очаг [пожара] погас в воскресенье в 18:50 мск. На месте дежурит корабль "Спасатель Демидов", - сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, владелец судов проинформирован о прекращении пожара. "Ему сообщили. Ожидаем завершения взаимоотношений с ним и, соответственно, будем ждать ответных действий, его решения", - добавил представитель пресс-службы.

По предварительным данным, инцидент с танкерами произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.