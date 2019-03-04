В Петербурге неизвестный открыл стрельбу возле роддома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу из газового пистолета возле роддома № 9 в Московском районе Санкт-Петербурга, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщили ТАСС два источника в медицинских кругах и силовых структурах региона.

"Рядом с роддомом в результате выстрела из газового пистолета пострадал мужчина, он обратился за помощью в медучреждение", - сказал источник в силовых структурах.

Источник в медицинских кругах отметил, что ближайшим медучреждением к месту инцидента стал роддом, куда обратился за помощью пострадавший.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.