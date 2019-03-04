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Арест главы Nissan и Renault

Адвокат Карлоса Гона считает, что процесс по его делу затянется надолго

Дзюнъитиро Хиронака сообщил, что прокуратура представила часть доказательств по этому делу

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Главный адвокат бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака считает, что процесс по его делу затянется на длительное время. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио.

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"Моя работа по этому делу только началась, и я не хотел бы его переоценивать. Однако я не считаю, что это тот случай, где вердикт о невиновности будет чем-то странным", - сказал он. По его словам, "процесс по этому делу будет очень длительным",

"В настоящее время прокуратура на досудебных слушаниях представила часть доказательств по этому делу. Они касаются обвинений в финансовых махинациях, а также вопроса, связанного с компенсацией его потерь во время кризиса 2008 года", - добавил Хиронака.

Адвокат напомнил, что на прошлой неделе был подан запрос об освобождении под залог экс-главы автомобильного альянса. Хиронака рассказал, что на этот раз он предложил суду в случае освобождения Гона под залог "поместить его под видеонаблюдение и записывать его разговоры".

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