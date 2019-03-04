СМИ: под завалами в шахте в Индонезии могут оставаться до 100 человек

ТАСС, 4 марта. Вплоть до 100 человек могут находиться под завалами в шахте в центральной части Индонезии. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.
"Некоторые [выжившие] говорят, что в шахте остались 30, 50, даже 100 человек", - сказал чиновник.
Ранее власти сообщали, что под завалами находятся 40 шахтеров.
Обрушение шахты в провинции Северной Сулавеси произошло 26 февраля. В результате погибли девять человек, 19 пострадавших доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.