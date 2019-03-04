Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде

ТАСС, 4 марта. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после инцидента со стрельбой из травматического пистолета у школы № 121 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Нижегородской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - отметили в ведомстве, отвечая на запрос ТАСС.

По уголовному делу проходят два человека - мужчины в возрасте 27 и 53 лет. "В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие", - отметили в пресс-службе.

Днем 1 марта возле школы была открыта стрельба из травматического оружия. Полиция задержала четырех участников конфликта. В результате инцидента пострадал один человек, от госпитализации он отказался.