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"Дело БелТА"

Суд в Минске оштрафовал главреда Tut.by по "делу БелТА" на $3,6 тыс.

Марину Золотову признали виновной в бездействии должностного лица
Главный редактор портала Tut.by Марина Золотова AP Photo/Sergei Grits
Описание
Главный редактор портала Tut.by Марина Золотова
© AP Photo/Sergei Grits

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Суд Заводского района Минска признал виновной в рамках "дела БелТА" главного редактора белорусского портала Tut.by Марину Золотову в бездействии должностного лица и приговорил ее к штрафу в размере 300 базовых величин (7,65 тыс. белорусских рублей, около $3,6 тыс.).

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

7-8 августа 2018 года в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА в офисах крупнейшего в республике информационного интернет-ресурса Tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

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