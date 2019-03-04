Суд в Минске оштрафовал главреда Tut.by по "делу БелТА" на $3,6 тыс.

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Суд Заводского района Минска признал виновной в рамках "дела БелТА" главного редактора белорусского портала Tut.by Марину Золотову в бездействии должностного лица и приговорил ее к штрафу в размере 300 базовых величин (7,65 тыс. белорусских рублей, около $3,6 тыс.).

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

7-8 августа 2018 года в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА в офисах крупнейшего в республике информационного интернет-ресурса Tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.