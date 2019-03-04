В Калмыкии задержан экс-министр по делу о мошенничестве при строительстве домов для сирот

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Кирилла Ботова и фактического собственника компании "Грейд" Эдуарда Бадма-Халгаева по уголовному делу о мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В рамках расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ, при освоении бюджетных средств, выделенных на строительство жилых домов для лиц из числа сирот задержаны бывший министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Кирилл Ботов и фактический руководитель и собственник ООО "Грейд" Эдуард Бадма-Халгаев", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, они необоснованно завысили цену квадратного метра общей площади жилого помещения, что повлекло завышение цены трех государственных контрактов в пользу подрядной организации и причинение бюджету Калмыкии ущерба на сумму около 10 млн рублей. "Руководство подрядной организации ООО "Грэйд" в период строительства с мая по декабрь 2018 года включило в акты приемки-стоимости выполненных работ заведомо ложные сведения, послужившие основанием для перечисления министерством бюджетных средств в размере более 16 млн рублей, что превышает фактическую стоимость выполненных работ, несоизмеримую со стоимостью реально понесенных ими затрат при строительстве трех жилых домов в селе Яшалта, на сумму около 10 млн рублей. Деньги были затрачены на нужды, не связанные со строительством, то есть похищены путем обмана", - сообщили в СК.

В ближайшее время по ходатайству следователя судом в отношении задержанных будет избрана мера пресечения.