СК возбудил дело после отравления воспитанников пяти детских садов в Брянске

ТАСС, 4 марта. Следственное управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по результатам проверки сообщений о пищевом отравлении воспитанников пяти детских садов в Володарском районе Брянска. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Брянской области 21 февраля начало проверку детских садов в Володарском районе после обращения в больницу шестерых детей с признаками кишечной инфекции. Параллельно проверку организовало региональное следственное управление.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка, сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей в возрасте до шести лет")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, пищевое отравление у детей могло произойти 20 февраля после употребления в пищу молочной продукции.

"При исследовании проб кефира и сметаны, отобранных в указанных образовательных учреждениях, специалистами Центра гигиены и эпидемиологии обнаружены бактерии кишечной палочки, что свидетельствовало о нарушении требований ГОСТа и гигиенических нормативов", - отмечает пресс-служба.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.