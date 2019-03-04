В Бурятии убийцы борца Юрия Власко получили тюремные сроки

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Трое убийц борца Юрия Власко приговорены Верховным судом Бурятии к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет. Об этом сообщается на сайте республиканского Следственного управления СК РФ.

Преступление было совершено в ночь на 29 июля 2017 года на берегу Байкала. По версии следствия, борец, отдыхавший после турнира на побережье озера возле села Горячинск, по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. В ходе потасовки 20-летнего спортсмена ударили ножом.

"Верховным судом Бурятии вынесен приговор трем соучастникам, признанным виновными в убийстве известного спортсмена. Приговором суда Евгению Мункуеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Антону Санжиеву - в виде 16,5 года лишения свободы, Евгению Бадмаеву - в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

Следствием и судом установлено, что 29 июля 2017 года во время конфликта на берегу Байкала вооруженные преступники внезапно напали на спортсмена. "Мункуев нанес борцу ножом удар в грудь, после чего Санжиев, действуя с ним заодно, нанес потерпевшему множество ударов металлическим прутом по голове, - сообщили в следственном управлении. - В это же время Бадмаев, находившийся в компании нападавших, открыл огонь из своего травматического пистолета Grand Power T12-F по стоявшим рядом людям, которые могли помешать убийству спортсмена. Затем он угрожал указанным оружием двум сотрудникам полиции, которые пытались задержать его".

Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, а злоумышленники попытались скрыться, но вскоре были задержаны и заключены под стражу.

Юрий Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.