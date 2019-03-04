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Житель Ставрополья получил 13 лет колонии за убийство четырехмесячного ребенка

Малыш лежал в коляске и плакал, чем помешал мужчине спать

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. Житель Ставрополья осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство четырехмесячного ребенка, мешавшего ему спать, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры края.

"Приговор постановлен на основании вердикта присяжных заседателей. Житель поселка Солнечнодольский Изобильненского района приговорен по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего в беспомощном состоянии") к лишению свободы на 13 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что утром 23 мая 2016 года мужчина был раздражен тем, что ребенок в коляске в его комнате плачет и не дает ему спать. После этого он схватил его и бросил на пол. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

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